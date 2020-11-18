"Слуга народа" разработала веб-приложение для своих депутатов местных советов

Руководство партии ищет механизмы прямого взаимодействия депутатов между собой.

"Слуга народа" разработала веб-приложение для своих депутатов местных советов
Фото: Lb.ua

Партия "Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов.

Об этом рассказал первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас точно будут механизмы прямого взаимодействия депутатов между собой и с партийным руководством. Ведь мы "диджитализированные", поэтому у нас есть в активе специальное веб-приложение, его уже разработали для фракции в Верховной Раде. Вскоре оно будет внедряться. Такое приложение будет адаптировано и для депутатов местных советов. Я думаю, что где-то в феврале-марте следующего года начнем его тестировать и запускать", - сказал Корниенко.

Он добавил, что уже сейчас "Слуга народа" создает обычные чаты, в которые пытается добавить всех своих 6 тыс. депутатов местных советов, чтобы "они непосредственно получали информацию, чтобы понимали, какова их партия, о чем она говорит".

"Конечно, не всех депутатов удается охватить, но привлечь как можно больше членов фракций стараемся", - отметил Корниенко.

Напомним, нардепы от "Слуги народа" обсуждают решения партии в групповом чате. Ранее также сообщалось, что для помощи в работе депутатам Рады 9-го созыва создали специального электронного помощника - чат-бота.

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