"Слуга народа" разработала веб-приложение для своих депутатов местных советов

Партия "Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов.

Об этом рассказал первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас точно будут механизмы прямого взаимодействия депутатов между собой и с партийным руководством. Ведь мы "диджитализированные", поэтому у нас есть в активе специальное веб-приложение, его уже разработали для фракции в Верховной Раде. Вскоре оно будет внедряться. Такое приложение будет адаптировано и для депутатов местных советов. Я думаю, что где-то в феврале-марте следующего года начнем его тестировать и запускать", - сказал Корниенко.

Он добавил, что уже сейчас "Слуга народа" создает обычные чаты, в которые пытается добавить всех своих 6 тыс. депутатов местных советов, чтобы "они непосредственно получали информацию, чтобы понимали, какова их партия, о чем она говорит".

"Конечно, не всех депутатов удается охватить, но привлечь как можно больше членов фракций стараемся", - отметил Корниенко.

Напомним, нардепы от "Слуги народа" обсуждают решения партии в групповом чате. Ранее также сообщалось, что для помощи в работе депутатам Рады 9-го созыва создали специального электронного помощника - чат-бота.