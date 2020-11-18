Технический дефолт в Украине возможен с сентября 2021 года - Железняк

"Если мы не получим транш МВФ, это будет катастрофа. Ведь транш Фонда - не просто деньги, но и сигнал всем остальным о том, что в эту страну можно стабильно инвестировать".

Если Украина не сможет погасить $ 3 млрд по долгам осенью следующего года, в стране начнутся серьезные экономические и политические пертурбации.

Об этом в интервью LB.ua заявил народный депутат от фракции "Голос", заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

"Если в сентябре 2021-го мы не сможем погасить $ 3 млрд ... Мы не выплатим эти долги, то это будет технический дефолт . И сразу апокалиптический сценарий, который в принципе характерен всему нынешнему политическому циклу по всем направлениям, в частности, по финансовому" , - заявил он.

Заместитель главы финансового комитета прогнозирует, что экономические проблемы начнутся в сентябре 2021 года.

"Если мы не получим транш МВФ , это будет катастрофа. Ведь транш Фонда - не просто деньги, но и сигнал всем остальным о том, что в эту страну можно стабильно инвестировать. Если этого сигнала не будет, в условиях необходимости погашения долгов, это будет очень большой проблемой для Украины. Вот здесь уже будет реальная угроза, что это правительство снесут, будет секвестр и так далее. А также большие политические пертурбации. И, да, все это вполне реально", - предполагает он.

По словам нардепа, Кабмин в таких условиях не решает проблемы, а только откладывает их.

"Это происходит систематически с таможенными, налоговыми поступлениями, с доходами от приватизации, проволочками с запуском игрового рынка. Кстати, доходы от игорного бизнеса заложили в бюджет 2021-го года. Все как снежный ком. И в какой-то момент перепрыгнуть этот снежный ком будет невозможно. Эта власть просто рано или поздно упадет лицом в весь этот снег", - считает он.

В общем проект бюджета на следующий год Железняк назвал "стандартно плохим".

"Есть большие замечания к раздутому дефициту и нереальным методам его покрытия. Второе - эта гениальная идея с повышением минимальной зарплаты. Это очень плохая идея со всех сторон - с точки зрения экономики, и людям она не зайдет. Ведь в результате будут больше платить налогов. .. Я знаю, что многие мои коллеги даже из коалиции ходили и просили от нее отказаться ... но в итоге большинство депутатов, как те ежи. Плакали, но продолжали лезть на кактус", - заявил парламентарий.

Третьим замечанием к бюджету Ярослав Железняк назвал увеличение расходов на Офис президента и другие институты власти.

Напомним, что глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что Верховная Рада, очевидно, не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 год в установленный Бюджетным кодексом срок - до 1 декабря.