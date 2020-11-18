Технический дефолт в Украине возможен с сентября 2021 года - Железняк

"Если мы не получим транш МВФ, это будет катастрофа. Ведь транш Фонда - не просто деньги, но и сигнал всем остальным о том, что в эту страну можно стабильно инвестировать".

Технический дефолт в Украине возможен с сентября 2021 года - Железняк
Фото: facebook/Ярослав Железняк

Если Украина не сможет погасить $ 3 млрд по долгам осенью следующего года, в стране начнутся серьезные экономические и политические пертурбации.

Об этом в интервью LB.ua заявил народный депутат от фракции "Голос", заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

"Если в сентябре 2021-го мы не сможем погасить $ 3 млрд ... Мы не выплатим эти долги, то это будет технический дефолт. И сразу апокалиптический сценарий, который в принципе характерен всему нынешнему политическому циклу по всем направлениям, в частности, по финансовому" , - заявил он.

Заместитель главы финансового комитета прогнозирует, что экономические проблемы начнутся в сентябре 2021 года.

"Если мы не получим транш МВФ, это будет катастрофа. Ведь транш Фонда - не просто деньги, но и сигнал всем остальным о том, что в эту страну можно стабильно инвестировать. Если этого сигнала не будет, в условиях необходимости погашения долгов, это будет очень большой проблемой для Украины. Вот здесь уже будет реальная угроза, что это правительство снесут, будет секвестр и так далее. А также большие политические пертурбации. И, да, все это вполне реально", - предполагает он.

По словам нардепа, Кабмин в таких условиях не решает проблемы, а только откладывает их.

"Это происходит систематически с таможенными, налоговыми поступлениями, с доходами от приватизации, проволочками с запуском игрового рынка. Кстати, доходы от игорного бизнеса заложили в бюджет 2021-го года. Все как снежный ком. И в какой-то момент перепрыгнуть этот снежный ком будет невозможно. Эта власть просто рано или поздно упадет лицом в весь этот снег", - считает он.

В общем проект бюджета на следующий год Железняк назвал "стандартно плохим".

"Есть большие замечания к раздутому дефициту и нереальным методам его покрытия. Второе - эта гениальная идея с повышением минимальной зарплаты. Это очень плохая идея со всех сторон - с точки зрения экономики, и людям она не зайдет. Ведь в результате будут больше платить налогов. .. Я знаю, что многие мои коллеги даже из коалиции ходили и просили от нее отказаться ... но в итоге большинство депутатов, как те ежи. Плакали, но продолжали лезть на кактус", - заявил парламентарий.

Третьим замечанием к бюджету Ярослав Железняк назвал увеличение расходов на Офис президента и другие институты власти.

Напомним, что глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что Верховная Рада, очевидно, не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 год в установленный Бюджетным кодексом срок - до 1 декабря.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Девять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООНДевять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Перепись населения в Украине состоится не ранее 2023 годаПерепись населения в Украине состоится не ранее 2023 года
Степанов рассказал, когда в Украине начнется спад заболеваемости коронавирусомСтепанов рассказал, когда в Украине начнется спад заболеваемости коронавирусом
Порошенко призвал провести массовое бесплатное тестирование в УкраинеПорошенко призвал провести массовое бесплатное тестирование в Украине
Бюджет-2021 до 1 декабря принять не удастся, - ГетманцевБюджет-2021 до 1 декабря принять не удастся, - Гетманцев
В Украине УИК заблаговременно начала первое заседаниеВ Украине УИК заблаговременно начала первое заседание
В Украине начал действовать "карантин выходного дня"В Украине начал действовать "карантин выходного дня"
Пресс-секретарь фюрера РФ: местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что "русофобские антитела не так и сильны"Пресс-секретарь фюрера РФ: местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что "русофобские антитела не так и сильны"
Посол ЕС предупредил о зависимости безвиза и финпомощи Украине от борьбы с коррупциейПосол ЕС предупредил о зависимости безвиза и финпомощи Украине от борьбы с коррупцией
В Украине осудили 33,6 тысячи коррупционеров, - НАПКВ Украине осудили 33,6 тысячи коррупционеров, - НАПК
С 2014 года в Украину иммигрировали почти 52 тысячи россиянС 2014 года в Украину иммигрировали почти 52 тысячи россиян
Последние новости
Подгружаем последние новости