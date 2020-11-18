В "Слуге народа" объяснили, почему фракция не голосовала за отмену карантина выходного дня

Депутаты не видят юридического смысла в таком постановлении и считают отмену карантина прерогативой правительства.

В "Слуге народа" объяснили, почему фракция не голосовала за отмену карантина выходного дня
Фото: facebook/Слуга Народу

Во фракции "Слуга народа" не голосовали за отмену карантина выходного дня, так как не видят юридического смысла в таком постановлении.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, отмена карантина - это прерогатива правительства.

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменит карантин, то к людям будет приходит полиция со штрафами и протоколами", - сказала Кравчук.

Она добавила, что парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился в Кабмин, чтоб он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию потерь.

Напомним, Верховная Рада на заседании 17 ноября не смогла принять постановление с рекомендациями правительству пересмотреть карантин выходного дня, введенный на прошлой неделе. Его поддержали только 149 народных депутатов. Причем "слуги" дали только 34 голоса. При этом Рада обязала Кабмин заблаговременно предупреждать об усилении карантина.

За поддержку карантина выходного дня выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он призвал дать Кабмин определенное время, чтоб проверить эффективность таких ограничений. При этом Арахамия был одним из авторов постановления об отмене карантина.

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