Перепись населения в Украине состоится не ранее 2023 года

Немчинов отметил, что подготовку к переписи нужно начинать минимум за полтора года.

Перепись населения Украины состоится не раньше 2023 года.

Об этом сообщил в интервью "РБК-Украина" министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Немчинов отметил, что подготовку к переписи нужно начинать минимум за полтора года.

"Состоится. Есть две составляющие: финансовая и эпидемическая. Финансовая - это очень дорогостоящий проект. Подготовку нужно начинать минимум за полтора года, то есть, если бы мы хотели в 2023 году провести, то в 2021-м уже должны начать подготовку. И эпидемическая составляющая - кажется, должно быть 150 тысяч человек только тех, кто должен осуществлять эту перепись. Но перепись будет, она в правительственной программе, и на достаточно приоритетном месте", - сказал министр.

Напомним, в июле стало известно, что Кабинет Министров не планирует проводить перепись населения в этом году.

В феврале 2020 года Кабмин сообщил, что намерен определиться с моделью проведения переписи населения в 2020 году до июня.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине состоялась в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР , в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн человек.

Всеукраинскую перепись населения планировали на 2011 год. Впоследствии ее перенесли сначала на 2012, потом на 2013-й, потом на 2014-й, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.

В 2019 году в Кабмине придумали алгоритм для электронной переписи населения, за основу для которой примут данные мобильных операторов. Перепись населения в оккупированном Крыму и на Донбассе в правительстве планировали провести с помощью спутников.

Директор Института демографии Элла Либанова раскритиковала эту идею. Она считает, что электронную перепись может не признать международное сообщество.