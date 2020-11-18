Украина работает с МВФ над визитом миссии фонда в Киев, - Зеленский
Об этом глава государства рассказал по итогам переговоров с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Фото: пресслужба президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что представители Украины и Международного валютного фонда (МВФ) сообща работают, чтобы как можно быстрее принять миссию фонда в Киеве.
Об этом он сообщил в Twitter по итогам переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Глава государства отметил, что во время беседы стороны обсудили вопросы принятия госбюджета на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки дня и макроэкономической стабильности.
"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее принять миссию МВФ", - сообщил Зеленский.
Радий обговорити з @KGeorgieva просування до ухвалення бюджету, збереження антикорупційного порядку денного та макроекономічної стабільності ??. Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію @IMFNews
Напомним, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным дл Украины. Он подчеркнул, что НБУ продолжает внедрять реформы в финансовом секторе и выполнять обязательства перед международными партнерами.