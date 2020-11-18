Украина работает с МВФ над визитом миссии фонда в Киев, - Зеленский

Об этом глава государства рассказал по итогам переговоров с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что представители Украины и Международного валютного фонда (МВФ) сообща работают, чтобы как можно быстрее принять миссию фонда в Киеве .

Об этом он сообщил в Twitter по итогам переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Глава государства отметил, что во время беседы стороны обсудили вопросы принятия госбюджета на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки дня и макроэкономической стабильности.

"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее принять миссию МВФ ", - сообщил Зеленский.

Радий обговорити з @KGeorgieva просування до ухвалення бюджету, збереження антикорупційного порядку денного та макроекономічної стабільності ??. Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію @IMFNews — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2020