Украина работает с МВФ над визитом миссии фонда в Киев, - Зеленский

Об этом глава государства рассказал по итогам переговоров с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Украина работает с МВФ над визитом миссии фонда в Киев, - Зеленский
Фото: пресслужба президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что представители Украины и Международного валютного фонда (МВФ) сообща работают, чтобы как можно быстрее принять миссию фонда в Киеве.

Об этом он сообщил в Twitter по итогам переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Глава государства отметил, что во время беседы стороны обсудили вопросы принятия госбюджета на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки дня и макроэкономической стабильности.

"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее принять миссию МВФ", - сообщил Зеленский.

Радий обговорити з @KGeorgieva просування до ухвалення бюджету, збереження антикорупційного порядку денного та макроекономічної стабільності ??. Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію @IMFNews

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2020

Напомним, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным дл Украины. Он подчеркнул, что НБУ продолжает внедрять реформы в финансовом секторе и выполнять обязательства перед международными партнерами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Апелляционный суд Киева отменил заочный арест ЯнуковичаАпелляционный суд Киева отменил заочный арест Януковича
Верещук: Тищенко пытался провести от партии в Киевсовет скомпроментированных людейВерещук: Тищенко пытался провести от партии в Киевсовет скомпроментированных людей
Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента МолдовыЗеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы
Украина вышла на 17-е место в мире по количеству больных ковидУкраина вышла на 17-е место в мире по количеству больных ковид
В Киеве продолжается акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенныхВ Киеве продолжается акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Украина не получит вакцину от коронавируса в числе первых, - ВОЗУкраина не получит вакцину от коронавируса в числе первых, - ВОЗ
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Последние новости
Подгружаем последние новости