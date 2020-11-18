В Париже со слезоточивым газом выселили нелегальный лагерь мигрантов

Во Франции правоохранители выселили сотни мигрантов из нелегального лагеря в окрестностях Парижа.

Об этом сообщает Reuters.

В лагере под эстакадой на окраине Парижа находились палатки и импровизированные укрытия, сделанные из пластиковых листов и картонных коробок.

Мигрантам, среди которых было несколько семей с маленькими детьми, приказали сесть в автобусы. Когда возникла давка при посадке, полиция применила слезоточивый газ. Некоторые дети также попали под его действие.

Общественные организации заявили, что в лагере находилось не менее 2000 человек. Через несколько часов после начала рейда сотни людей все еще ждали посадки в автобусы.

Правоохранители сообщили, что людям предоставят альтернативное жилье.

Напомним, в октябре 2019 года у побережья Италии затонула лодка с мигрантами из Туниса, на которой было около 50 человек, 22 из них были спасены. По данным Международной организации по миграции (IOM), лодка отчалила от одного из портов Туниса, на ее борту кроме тунисцев находились мигранты и западноафриканских стран.