В Париже со слезоточивым газом выселили нелегальный лагерь мигрантов

Правоохранители сообщили, что людям предоставят альтернативное жилье.

В Париже со слезоточивым газом выселили нелегальный лагерь мигрантов
Фото: Euronews

Во Франции правоохранители выселили сотни мигрантов из нелегального лагеря в окрестностях Парижа.

Об этом сообщает Reuters.

В лагере под эстакадой на окраине Парижа находились палатки и импровизированные укрытия, сделанные из пластиковых листов и картонных коробок.

Мигрантам, среди которых было несколько семей с маленькими детьми, приказали сесть в автобусы. Когда возникла давка при посадке, полиция применила слезоточивый газ. Некоторые дети также попали под его действие.

Общественные организации заявили, что в лагере находилось не менее 2000 человек. Через несколько часов после начала рейда сотни людей все еще ждали посадки в автобусы.

Правоохранители сообщили, что людям предоставят альтернативное жилье.

Напомним, в октябре 2019 года у побережья Италии затонула лодка с мигрантами из Туниса, на которой было около 50 человек, 22 из них были спасены. По данным Международной организации по миграции (IOM), лодка отчалила от одного из портов Туниса, на ее борту кроме тунисцев находились мигранты и западноафриканских стран.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Нападавший, который ножом поранил двух человек в Париже, признал вину и назвал мотивНападавший, который ножом поранил двух человек в Париже, признал вину и назвал мотив
В Париже неизвестный с ножом напал на четырех человек рядом с прежней редакцией Charlie HebdoВ Париже неизвестный с ножом напал на четырех человек рядом с прежней редакцией Charlie Hebdo
Во время рейда по столичным рынкам правоохранители вновь обнаружили десятки мигрантов-нарушителейВо время рейда по столичным рынкам правоохранители вновь обнаружили десятки мигрантов-нарушителей
Рада проголосовала за защиту трудовых мигрантовРада проголосовала за защиту трудовых мигрантов
Под Парижем задержали одного из организаторов геноцида в РуандеПод Парижем задержали одного из организаторов геноцида в Руанде
Ни одно решение последнего саммита в Париже не выполнено, - ГеращенкоНи одно решение последнего саммита в Париже не выполнено, - Геращенко
В Италии объявили массовую легализацию мигрантовВ Италии объявили массовую легализацию мигрантов
Кулеба: МИД не принимал решений о запрете выезда трудовых мигрантовКулеба: МИД не принимал решений о запрете выезда трудовых мигрантов
В Париже попрощались с погибшим в Мали украинским военнымВ Париже попрощались с погибшим в Мали украинским военным
Трамп закрыл въезд для мигрантов в СШАТрамп закрыл въезд для мигрантов в США
Последние новости
Подгружаем последние новости