Эстония из-за коронавируса продлила запрет на ночную продажу алкоголя

Продажа алкоголя будет запрещена в период с полуночи до 10:00 утра во всех заведениях, где его продают для потребления на месте.

Правительство Эстонии из-за коронавируса до 26 января продлило запрет на продажу алкоголя в вечернее и ночное время.

Об этом сообщает ERR.

Продажа алкоголя будет запрещена в период с полуночи до 10:00 утра во всех заведениях, где его продают для потребления на месте. Запрет не распространяется на самолеты и ограниченные контролем зоны в терминалах аэропортов.

Ограничения аргументируют тем, что алкоголь побуждает людей задерживаться для общения и ослабляет их внимание к мерам безопасности. Такое решение правительство приняло из-за рекомендаций Агентства здравоохранения и научного совета, которое консультирует власти по реагированию на эпидемию.

За последние сутки в стране обнаружили 186 новых заражений коронавирусом, трое больных умерли. Рекордными для Эстонии остается показатель 12 ноября - 374 новых случая.

Напомним, правительство Эстонии одобрило общегосударственные ограничения на продажу алкоголя, которые начали действовать с 25 сентября.

"В Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения COVID-19, и поэтому новое введение общегосударственного ограничения необходимо и обоснованно. Как мы видим, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя меняет поведение людей таким образом, что способствует распространению вируса. В связи с этим я призываю людей не создавать своим рискованным поведением новых возможностей для распространения вируса ни в публичных местах, ни на частных вечеринках", - заявил премьер-министр Юри Ратас.