Порошенко призвал ввести двухлетний мораторий на увеличение ставок налогов и сборов

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко предложил ввести налог на выведенный капитал, раскритиковав введение так называемого «локдауна выходного дня». Об этом он рассказал во время встречи в Киеве с местными предпринимателями. По его мнению, это единственная возможность выйти из кризиса.

«Если человек не выводит дивиденды, а инвестирует - почему он с этого должен платить налог? Он создает рабочие места. Это распространенная практика - от Турции до Эстонии», - констатирует Петр Порошенко.

Он также призвал ввести двухлетний мораторий на увеличение ставок налогов и сборов. И восстановить норму о невозможности внесения изменений в годовой план-график плановых проверок налогоплательщиков. Отменив одновременно "дискриминационные и коррупционные нормы" проекта 1210, который уже стал законом, в отношении прав налоговиков по своему усмотрению определять бизнесмена нарушителем закона.

«Одним из главных моих достижений является то, что мы действовали в системе презумпции невиновности предпринимателя. Не может быть привлечен к уголовной ответственности предприниматель, если не пройдена вся процедура. Они убрали всю процедуру обжалования - и если налоговик считает, что предприниматель виновен, - все», - возмутился Порошенко.

Также он предложил снизить с 18% до 5% (к ставке единого налога) налог от сдачи в аренду помещений - это позволит вывести доходы из тени. «Люди не должны бояться государства», - подчеркнул экс-президент.