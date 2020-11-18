Боевики обстреляли из противотанкового гранатомета позиции ООС возле Новотроицкого

Сегодня на Донбассе незаконные вооруженные формирования РФ стреляли из ручного противотанкового гранатомета в направлении населенного пункта Новотроицкое.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, на Донецком направлении было зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. Около 10:00 утра противник произвел три выстрела из ручного противотанкового гранатомета в направлении населенного пункта Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Боевых потерь в результате вражеского обстрела нет.

В Минобороны отметили, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на возможные угрозы в любых направлениях вдоль линии разграничения.

Напомним, за прошедшие сутки роSSийские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям. Вечером враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.