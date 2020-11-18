Кулеба назвал альтернативу получению Украиной ПДЧ в НАТО

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, и эта поддержка из года в год растет.

Единственной альтернативой предоставлению Украине плана действий по членству в НАТО является только непосредственно членство страны в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции "Путь к Варшавскому форуму безопасности".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Единственная альтернатива предоставлению Украине Плана действий по членству - это членство Украины в НАТО", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос о том, хочет ли Украина получить План действий по членству в НАТО.

Министр также напомнил, что большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, и эта поддержка из года в год растет.

По мнению главы МИД Украины, восточный фланг НАТО должен максимально активно взаимодействовать с Украиной и Грузией, которые стремятся стать членами Альянса и гарантируют безопасность Европы, в частности черноморского региона.

Напомним, 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей (EOP) НАТО. Соответствующую заявку подали в январе 2020 года. Участие в программе EOP дает возможность оперативно обмениваться разведданными с Североатлантическим Альянсом.