Второй тур выборов мэра Кривого Рога перенесли на 6 декабря - Опора

Ранее повторное голосование по выборам городского головы Кривого Рога было назначено на 22 ноября.

Криворожская городская ТИК назначила проведение второго тура выборов мэра Кривого Рога на 6 декабря. За это проголосовали 12 членов комиссии.

По це повідомляє громадянська мережа "Опора".

Такое решение было принято после того, как победитель первого тура выборов городского головы Кривого Рога Юрий Вилкул объявил об отказе принимать участие во "втором туре". Соответствующее заявление от политика уже поступило в Криворожскую городскую ТИК.

"Таким образом в бюллетене, который увидят жители города на участках 6 декабря, будет две фамилии - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - говорится в сообщении.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины сообщала о назначении повторного голосования по выборам городского головы Кривого Рога и нескольких других городов на 22 ноября.

Напомним, 25 октября в Украине состоялись местные выборы. Согласно Избирательного кодекса, если ни один из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины, мэра города с более 75 тыс. избирателей не набирает более 50% голосов, должно состояться повторное голосование, так называемый "второй тур".

В 2016 году Вилкул победил на внеочередных выборах мэра Кривого Рога с 74% голосов.