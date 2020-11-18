Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Столичные власти просят правительство изменить нормы, регулирующие размещение кислородных станций в медучреждениях. Действующие нормы мешают больницам, которые были построены более 30 лет назад, пройти госэкспертизу.
Об этом
“Расстояние от зданий к кислородно-газификационной станции (с суммарным количеством жидкости в резервуарах не более 6 т) должна составлять не менее 3 м. Допускается устанавливать резервуары с жидким кислородом с суммарным количеством жидкости не более 6 т у глухих участков стен зданий медицинских учреждений, при этом расстояние до окон или отверстий должна быть не менее 3 м”, – предложили в КГГА.
В настоящее время, согласно действующему Государственному строительному стандарту, между кислородно-газификационной станцией или центральным пунктом хранения и распределения лечебных газов (при условии хранения более 10 баллонов емкостью 40 л каждый) и домами с постоянным пребыванием больных расстояние должно составлять не менее 25 м.
В КГГА отмечают, что в отдельных учреждениях здравоохранения кислородные станции возводились более 30 лет назад и находятся на расстоянии менее 25 м.
При этом установление кислородно-газификационных станций или централизованных пунктов хранения и распределения лечебных газов требуют проектирования и прохождения комплексной экспертизы, так как они являются объектом повышенной опасности. А несоблюдение требования о расстоянии не позволяет пройти государственную экспертизу.
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