Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах

Столичные власти просят правительство изменить нормы, регулирующие размещение кислородных станций в медучреждениях. Действующие нормы мешают больницам, которые были построены более 30 лет назад, пройти госэкспертизу.

Об этом KV стало известно из письма Киевской горгосадминистрации (КГГА) в Кабмин.

“Расстояние от зданий к кислородно-газификационной станции (с суммарным количеством жидкости в резервуарах не более 6 т) должна составлять не менее 3 м. Допускается устанавливать резервуары с жидким кислородом с суммарным количеством жидкости не более 6 т у глухих участков стен зданий медицинских учреждений, при этом расстояние до окон или отверстий должна быть не менее 3 м”, – предложили в КГГА.

В настоящее время, согласно действующему Государственному строительному стандарту, между кислородно-газификационной станцией или центральным пунктом хранения и распределения лечебных газов (при условии хранения более 10 баллонов емкостью 40 л каждый) и домами с постоянным пребыванием больных расстояние должно составлять не менее 25 м.

В КГГА отмечают, что в отдельных учреждениях здравоохранения кислородные станции возводились более 30 лет назад и находятся на расстоянии менее 25 м.

При этом установление кислородно-газификационных станций или централизованных пунктов хранения и распределения лечебных газов требуют проектирования и прохождения комплексной экспертизы, так как они являются объектом повышенной опасности. А несоблюдение требования о расстоянии не позволяет пройти государственную экспертизу.

Как ранее сообщала KV , столичные власти недавно выделили из резервного фонда бюджета города 30 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков коммунальных медучреждений. За выделенные средства для медучреждений закупят костюмы биологической защиты, бахилы, изоляционные одноразовые медицинские халаты, маски, медицинские перчатки и защитные щитки.

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