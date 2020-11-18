Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста

Он заявил, что такие памятные места "инициированы извне", чтобы захватить власть в Беларуси.

Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста
Фото: Макс Требухов

Александр Лукашенко приказал "навести порядок" в Минске и убрать народные мемориалы, установленные в честь убитых силовиками протестующих.

Об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

Лукашенко провел совещание, на котором присутствовало руководство его администрации, Национального собрания, Госсекретариата Совета безопасности, МИД и КГБ.

Он вновь заявил, что такие памятные места "инициированы извне", чтобы захватить власть.

"Они видят, что на улицах ничего не получается, протестные акции стали проходить. Что делать? Забеспокоились же в Польше, Литве, Украине ... Не получив улицу, они пошли во дворы. Завтра они придут в ваши квартиры", - сказал Лукашенко .

"Но что настораживает из этой информации: зачем идти во двор? Второе: зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ?" - добавил он.

По мнению Лукашенко, установление мемориалов - это "попытка оказать психологическое воздействие на население".

Напомним, в Беларуси почти три месяца продолжаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Лукашенко. Граждане, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, разгоняются ОМОНом и спецназом. Силовики применяют к протестующим спецсредства и пытки.

13 ноября в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, которого отвезли в отделение милиции, а оттуда - в тяжелом состоянии доставили в больницу, где Романа уже не смогли спасти.

Мирные демонстранты начали устраивать народные мемориалы в честь протестующих, погибших от рук силовиков. А после смерти Романа Бондаренко провели марш, участников которого также начали задерживать силовики.

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