На выборах мэра Одессы победил Труханов

Во втором туре его поддержали 54,28% избирателей.

На выборах мэра Одессы победил Труханов
Геннадий Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Одесская городская территориальная избирательная комиссия установила результаты повторного голосования на выборах городского головы, согласно которым мэром стал действующий мэр города Геннадий Труханов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Труханов избирался от партии "Доверяй делам", за него во втором туре проголосовал 93 921 избиратель. За кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика - 72 974. таким образом, Труханова поддержали 54,28%.

"Признать избранным одесским городским головой... Труханова Геннадия Леонидовича", - говорится в решении, которое поддержали все 18 членов горизбиркома.

Напомним, Труханов впервые был избран мэром Одессы на внеочередных выборах в мае 2014 года, он набрал 43,39% голосов. Через год, в октябре 2015-го, победил на очередных выборах мэра.

14 апреля Антикоррупционная прокуратура сообщила Труханову о подозрении по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). По данным следствия, в декларации за 2017 год он не указал квартиру, паркоместа, автомобили и корпоративные права, принадлежащие его гражданской жене. Общая стоимость незадекларированного имущества оценивается в 16,3 млн гривен. В ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл это дело, поскольку Конституционный Суд отменил ответственность по этой статье.

Это уже второе подозрение Труханову относительно его деклараций. Предыдущее касается недостоверного декларирования за 2015-2016 годы.

Также на рассмотрении Апелляционной палаты ВАКС находится дело о хищении 92 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Схему реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенным ценам. Труханов - один из подозреваемых.

Еще одно уголовное производство против мэра Одессы - о незаконном обогащении - НАБУ вынуждено было закрыть из-за решения Конституционного суда.

В апреле 2016 года протестующие поставили под городской администрацией палаточный городок с требованием отставки Труханова и провели митинг (акция «Одесса без Труханова»); в ночь на 26 апреля было совершено нападение на палатки активистов. 22 июня 2016 года в Одессе прошел форум Ассоциации городов, на который приехали мэры из разных регионов. Тогда около 7 тысяч одесситов передали обращение для президента Украины с требованием отставки Труханова.

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