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2020-11-18
Рада лишила мандата нардепа Андрийовича от "Слуги народа" в связи с избранием его мэром
Зиновия Андрийовича выбрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области.
Зіновій Андрійович
Фото: gazdy.com.ua
Верховная Рада лишила депутатского мандата депутата от партии "Слуга народа" Зиновия Андрийовича в связи с избранием его на пост мэра города Надворная Ивано-Франковской области.
За досрочное прекращение полномочий нардепа проголосовали 306 парламентариев.
Андрийович был избран в Раду в округе №87, его в четвертый раз избрали городским головой Надворной.
Ранее он подал заявление о сложении депутатских полномочий.
Напомним, как сообщалось, народные депутаты Игорь Колыхаев и Руслан Требушкин, избранные в 2019 году в Верховную Раду по мажоритарным округам, победили на мэрских выборах и теперь должны сложить мандаты.