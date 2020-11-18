Рада лишила мандата нардепа Андрийовича от "Слуги народа" в связи с избранием его мэром

Зиновия Андрийовича выбрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

?Рада лишила мандата нардепа Андрийовича от "Слуги народа" в связи с избранием его мэром
Зіновій Андрійович
Фото: gazdy.com.ua

Верховная Рада лишила депутатского мандата депутата от партии "Слуга народа" Зиновия Андрийовича в связи с избранием его на пост мэра города Надворная Ивано-Франковской области.

За досрочное прекращение полномочий нардепа проголосовали 306 парламентариев.

Андрийович был избран в Раду в округе №87, его в четвертый раз избрали городским головой Надворной.

Ранее он подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Напомним, как сообщалось, народные депутаты Игорь Колыхаев и Руслан Требушкин, избранные в 2019 году в Верховную Раду по мажоритарным округам, победили на мэрских выборах и теперь должны сложить мандаты.

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