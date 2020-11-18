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2020-11-18
Гунько принес присягу народного депутата
Новоизбранный нардеп вошел в состав фракции "Слуга народа".
Фото: Суспільне
Анатолий Гунько во время пленарного заседания Верховной Рады принес присягу народного депутата Украины.
Об этом стало известно во время заседания парламента.
Новоизбранный нардеп вошел в состав фракции "Слуга народа".
Гунько победил на выборах в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области. Он обошел лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
Напомним, довыборы в Верховную Раду в 208-м округе проводились в связи с гибелью народного депутата от этого округа Валерия Давиденко, который в мае был найден застреленным в своем киевском офисе.
Олег Ляшко признал свое поражение на довыборах в парламент, но требовал расследования возможной фальсификации результатов голосования.