Гунько принес присягу народного депутата

Анатолий Гунько во время пленарного заседания Верховной Рады принес присягу народного депутата Украины.

Об этом стало известно во время заседания парламента.

Новоизбранный нардеп вошел в состав фракции "Слуга народа".

Гунько победил на выборах в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области. Он обошел лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Напомним, довыборы в Верховную Раду в 208-м округе проводились в связи с гибелью народного депутата от этого округа Валерия Давиденко, который в мае был найден застреленным в своем киевском офисе.

Олег Ляшко признал свое поражение на довыборах в парламент, но требовал расследования возможной фальсификации результатов голосования.