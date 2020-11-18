Правительство собирается ввести автоматические штрафы за нарушение самоизоляции

Кабмин вместе с Минцифры представили "5 цифровых решений" для борьбы с пандемией коронавируса.

Правительство собирается ввести автоматические штрафы за нарушение самоизоляции
Фото: dn.gov.ua

Кабинет министров представил пять основных цифровых решений, которые должны помочь в борьбе с пандемией коронавируса в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вместе с Министерством цифровой трансформации и вице-премьером Михаилом Федоровым введем их уже в ближайшее время", - написал он в Telegram-канале.

Первое решение - это цифровизация и централизация сбора информации касательно фактов и подозрений о случаях инфекционных заболеваний. По мнению правительства, это позволит быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств.

Второе решение - совершенствование системы "Дій вдома" с введением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Третье решение - запуск электронного рецепта на лекарства и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики.

Четвертое - внедрение электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.

Пятое решение - введение QR-кодов для публичных мест, которые будут генерировать и размещать сами заведения. Отмечается, что без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если после посещения человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе, будут приходить соответствующие уведомления. В Кабмине отметили, что пока такую систему начала реализовывать Великобритания.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал систему контроля самоизоляции "Дій вдома" и заявил, что она не работает. По его словам, инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места.

Ранее глава правления Украинского Хельсинского союза заявил, что контроль самоизоляции с помощью электронного сервиса "Дій вдома" незаконен.

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