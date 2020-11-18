Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов мэра Кривого Рога по состоянию здоровья

По словам медиков, он имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и требует длительного лечения.

Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, избиравшийся от блока "Украинская перспектива", не будет участвовать во втором туре выборов 22 ноября.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

По словам Вилкула, принять участие во втором туре выборов он не сможет по состоянию здоровья.

Своим "преемником" он назвал кандидата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Константина Павлова, который был на третьем месте и после снятия с выборов Вилкула выходит во второй тур. На втором месте - "слуга народа" Дмитрий Шевчик.

Как передает "Первый криворожский", Вилкул, которому 14 ноября исполнился 71 год, на днях вернулся в специализированную городскую больницу №9 из столичного Института сердца, где он проходил обследование. О его госпитализации стало известно 13 ноября. По словам медиков, он имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и требует длительного лечения и реабилитации.

Напомним, 25 октября в Украине состоялись местные выборы. Согласно Избирательному кодексу, если ни один из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины, мэра города с более чем 75 тыс. избирателей не набирает более 50% голосов, должно состояться повторное голосование, так называемый "второй тур".

В 2016 году Вилкул победил на внеочередных выборах мэра Кривого Рога с 74% голосов.