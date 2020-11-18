На Николаевщине пересчитали результаты выборов в облсовет

Выяснилось, что у всех кандидатов от ОПЗЖ "неправильно" посчитали голоса.

После проведенного Николаевской областной избирательной комиссией повторного подсчета голосов избирателей на третьем округе на выборах в областной совет, результат всех кандидатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" кардинально изменился.

Об этом сообщают "НикВести".

В понедельник, 16 ноября, Николаевский облизбирком собрался на заседание, чтобы провести повторный подсчет и составить уточненный протокол об итогах голосования на округе №3 на выборах в облсовет.

В результате выяснилось, что итоги голосования за кандидатов в территориальном списке партии "ОПЗЖ" кардинально изменились. Примечательно, что у некоторых кандидатов, которые в результате пересчета "потеряли" голоса, разница составляет около 1000 голосов.

Разница в голосах выглядит следующим образом: Евгений Горбуров: было 1979 голосов - после пересчета стало 2518 голосов; Сергей Майборода: было 643 - стало 613; Ирина Пидпала: было 1348 - стало 498; Александр Потемкин: было 869 - стало 1169; Валентина Королева: было 768 - стало 1028; Андрей Фатьянов: было 368 - стало 313; Виктор Сандул: было 866 - стало 1046; Юрий Серебряков: было 530 - стало 420; Наринэ Петросян: было 337 - стало 162; Надежда Шундель: было 224 - стало 165.

Напомним, 13 ноября, Николаевский окружной административный суд отменил результаты выборов и обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №3 на выборах в областной совет.

Такое решение было принято на основании иска кандидата в депутаты от "ОПЗЖ" Александра Потемкина, который считает, что облизбирком "украл у него победу". Решение суда вступило в силу в воскресенье вечером, 15 ноября.