Рада обязала Кабмин заблаговременно предупреждать об ужесточении карантина

Верховная Рада приняла проект постановления "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мер с целью надлежащей подготовки к такому усилению".

За проголосовали 303 нардепа.

Инициаторами документа являются депутаты фракции "Голос". Профильный комитет рекомендовал принять постановление за основу и в целом с последующей доработкой до момента подписи президентом.

В пояснительной записке отмечается, что в случае введения локдауна в Украине или на отдельной ее территории необходимо:

Проинформировать граждан заранее о полном перечне таких мер, чтобы у людей было время подготовиться к новым правилам; Вместе с усилением противоэпидемических мер проинформировать о поддержке, которая будет предоставляться уязвимым группам населения, а также субъектам хозяйствования; Ввести законодательные изменения относительно предоставления льгот бизнесу и поддержки граждан до момента ввода локдауна.

Ввести дополнительные ограничения правительство сможет только после информирования и одобрения Радой.

Постановление предусматривает, что решение о введении дополнительных ограничений должно быть обнародовано не позднее чем за неделю до начала их действия.

Речь идет о таких запретах:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещения учебных заведений получателями образования;

приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере культуры;

приема посетителей в кинотеатрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания (барами, ресторанами, кафе и т.п.);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидать места своего проживания.

Напомним, что на прошлой неделе Кабинет Министров принял решение о введении карантина выходного дня. Работать можно продуктовым магазинам, аптекам, СТО. Рестораны и кафе могут работать только на доставку и на вынос, ТРЦ и непродуктовые маркеты должны быть закрыты с полуночи субботы до полуночи понедельника. Такие ограничения ввели как минимум до конца ноября.

Представители бизнеса устраивали протесты из-за этого карантина во многих городах Украины. Городские власти некоторых городов выступили против карантина выходного дня - к примеру, во Львове мэр "отменил выходные", в Днепре местная комиссия ТЭБ и ЧС не смогла собрать кворум, поэтому решение правительства не стали имплементировать.