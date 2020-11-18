ГБР завершило расследование дела против Черновол

Речь идет о поджоге офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

ГБР завершило расследование дела против Черновол
Фото: nfront.org.ua

Следствие завершило досудебное расследование по делу о причастности бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Черновол к убийству работника офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

Об этом Черновол сообщила вечером 16 ноября.

"Следствие завершило досудебное расследование против меня в деле штурма офиса Партии регионов во время массовых убийств на Майдане 18 февраля 2014 года. После моего ознакомления с делом его передадут в суд. Очевидно Печерский. Об этом мне сообщили в ГБР сегодня. Прокурор добавил, что квалификацию менять не будет, то есть власть планирует в турборежиме осудить меня по статье умышленное убийство", - написала экс-нардеп в фейсбуке.

Напомним, 10 апреля сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ей сообщили о подозрении в руководстве поджогом офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек. По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновол с "неустановленным лицом мужского пола" устроили поджог здания на улице Липской, в результате которого погиб 57-летний компьютерщик Владимир Захаров.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. 30 июля Печерский райсуд сократил для нее время пребывания под ночным домашним арестом на час.

Напомним, известная украинская журналистка Татьяна Черновол была активной участницей Революции достоинства. 25 декабря 2013 года ее жестоко избили на автодороге в районе Борисполя. Черновол заявила, что избиение было организовано действующей тогда властью.

В 2014 году она вошла в первую пятерку избирательного списка партии "Народный фронт" и стала депутатом Верховной Рады восьмого созыва.

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