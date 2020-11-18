Шмыгаль: чтобы протестировать всех, как в Словакии, нужно чрезвычайное положение

"Я не уверен, что бизнес и люди получат удовольствие от этого".

Шмыгаль: чтобы протестировать всех, как в Словакии, нужно чрезвычайное положение

Кабинет министров пока не рассматривает возможности общенационального тестирования на коронавирус, как в Словакии, потому что это требует чрезвычайного положения.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Верховной Рады.

"Если мы говорим о Словакии, это страна с населением ориентировочно 5 млн человек. Это примерно Киев и Киевская область. Мы подробно, очень подробно изучили этот опыт и смотрели, как происходило это тестирование с вовлечением армии, полиции, колоссальных человеческих ресурсов и затрат; дальше происходила жесткая изоляция людей. Там фактически в условиях чрезвычайного положения проходили мероприятия, для введения которых в Украине также нужно будет принимать чрезвычайное положение. Я не уверен, что бизнес и люди получат удовольствие от этого", - сказал Шмыгаль.

При этом премьер заверил, что Украина вынесла определенные уроки из словацкого тестирования и увеличит проверки среди определенных групп населения.

"Мы будем это делать, закупаем порядка 8 млн быстрых тестов. До 6 млн уже сейчас контрактуется", - сказал Шмыгаль.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов на прошлой неделе говорил, что Украина не тестирует население на ковид, как Словакия, потому что это слишком дорого.

В Словакии, где проживают 5,5 млн человек, 31 октября и 1 ноября проходил первый этап общенационального тестирования, которое правительство считает альтернативой локдауну. Тестирование было добровольным, в нем призвали участвовать граждан в возрасте от 10 до 65 лет.

В первом этапе тестирования приняли участие более 3,6 миллиона жителей Словакии. Более 1% протестированных получили положительные результаты теста. В стране проводят тесты на антигены, дающие результат за 15-30 минут. Их считают менее надежными, чем ПЦР-тесты. Получившие отрицательный результат могут свободно передвигаться по стране.

7 и 8 ноября в Словакии провели второе массовое тестирование и проверили еще 1,5 миллиона человек.

С 9 ноября Словакия закрыла пункты пропуска на границе с Украиной из-за ковида.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Премьер Словакии призвал бороться с коронавирусом так, как когда-то с коммунистамиПремьер Словакии призвал бороться с коронавирусом так, как когда-то с коммунистами
Шмыгаль о ситуации с ковидом: "Зимой нас ждут сложные времена"Шмыгаль о ситуации с ковидом: "Зимой нас ждут сложные времена"
Шмыгаль пообещал "до семи инструментов" поддержки бизнеса во время карантина выходного дняШмыгаль пообещал "до семи инструментов" поддержки бизнеса во время карантина выходного дня
Австрия по примеру Словакии проведет массовое тестирование населения на ковидАвстрия по примеру Словакии проведет массовое тестирование населения на ковид
Шмыгаль о карантине: у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительстваШмыгаль о карантине: у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства
Карантин выходного дня является сбалансированным вариантом ограничений, - ШмыгальКарантин выходного дня является сбалансированным вариантом ограничений, - Шмыгаль
Шмыгаль пообещал поддержку бизнесу в условиях карантинаШмыгаль пообещал поддержку бизнесу в условиях карантина
Резников призвал ЕС вместе добиться, чтобы ко всем украинским пленным был обеспечен доступ Красного КрестаРезников призвал ЕС вместе добиться, чтобы ко всем украинским пленным был обеспечен доступ Красного Креста
"Слуга народа" пообещала обнародовать результаты опроса Зеленского после объявления всех итогов местных выборов"Слуга народа" пообещала обнародовать результаты опроса Зеленского после объявления всех итогов местных выборов
Шмыгаль договаривается о покупках казахской ж/д продукции - СМИШмыгаль договаривается о покупках казахской ж/д продукции - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости