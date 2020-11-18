Шмыгаль: чтобы протестировать всех, как в Словакии, нужно чрезвычайное положение

"Я не уверен, что бизнес и люди получат удовольствие от этого".

Кабинет министров пока не рассматривает возможности общенационального тестирования на коронавирус, как в Словакии, потому что это требует чрезвычайного положения.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Верховной Рады.

"Если мы говорим о Словакии, это страна с населением ориентировочно 5 млн человек. Это примерно Киев и Киевская область. Мы подробно, очень подробно изучили этот опыт и смотрели, как происходило это тестирование с вовлечением армии, полиции, колоссальных человеческих ресурсов и затрат; дальше происходила жесткая изоляция людей. Там фактически в условиях чрезвычайного положения проходили мероприятия, для введения которых в Украине также нужно будет принимать чрезвычайное положение. Я не уверен, что бизнес и люди получат удовольствие от этого", - сказал Шмыгаль.

При этом премьер заверил, что Украина вынесла определенные уроки из словацкого тестирования и увеличит проверки среди определенных групп населения.

"Мы будем это делать, закупаем порядка 8 млн быстрых тестов. До 6 млн уже сейчас контрактуется", - сказал Шмыгаль.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов на прошлой неделе говорил, что Украина не тестирует население на ковид, как Словакия, потому что это слишком дорого.

В Словакии, где проживают 5,5 млн человек, 31 октября и 1 ноября проходил первый этап общенационального тестирования, которое правительство считает альтернативой локдауну. Тестирование было добровольным, в нем призвали участвовать граждан в возрасте от 10 до 65 лет.

В первом этапе тестирования приняли участие более 3,6 миллиона жителей Словакии. Более 1% протестированных получили положительные результаты теста. В стране проводят тесты на антигены, дающие результат за 15-30 минут. Их считают менее надежными, чем ПЦР-тесты. Получившие отрицательный результат могут свободно передвигаться по стране.

7 и 8 ноября в Словакии провели второе массовое тестирование и проверили еще 1,5 миллиона человек.

С 9 ноября Словакия закрыла пункты пропуска на границе с Украиной из-за ковида.