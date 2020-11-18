Имеющего непогашенную судимость замдиректора КП “ГИВЦ” Стеценко вместо увольнения перевели на должность замначальника отдела (документ)
Заместителя директора по выполнению городской целевой программы коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (КП “ГИВЦ”) Дмитрия Стеценко (на фото), имеющего непогашенную судимость, власти Киева после публикации КиевВласти сняли с должности, но не уволили, а перевели в том же КП на должность заместителя начальника отдела IT-аудита проектов решений и систем.
О новом назначении Дмитрия Стеценко
Напомним, 1 сентября 2020 года на должность замдиректора по выполнению городской целевой программы КП “ГИВЦ” был назначен Дмитрий Стеценко, экс-советник бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, который имеет непогашенную судимость за невыполненные обязательства перед тем же КП "ГИВЦ".
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То есть нарушения законодательства, которые не позволили Стеценко остаться в кресле замдиректора, не стали препятствием к его назначению замначальника отдела.
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Стеценко не был привлечен к ответственности за указанные нарушения, несмотря на то, что согласно ст. 366 (1) закона
Согласно ст.12 закона
Кроме того, будучи директором ООО “Биллком”, Стеценко засветился в скандале и с самим КП “ГИВЦ”. ООО “Биллком” заключил договор с КП “ГИВЦ” (договор № 2579-1 от 01 августа 2009 г. и договор № 2579 -2 от 10 сентября 2009 года), по которому “ГИВЦ” оказывал услуги по размещению рекламной информации ООО “Биллком” на обратной стороне счетов на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Рекламная акция была реализована, но обязательства перед “ГИВЦ” не были выполнены, в результате чего образовалась задолженность. Договорились о реструктуризации задолженности, но и эти обязательства “Биллком” проигнорировал, что повлекло судебные разбирательства. Таким образом, компания Стеценко все еще не погасила долги перед КП “ГИВЦ”.
В апреле 2020 года случился неприятный инцидент, в результате которого мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от выполнения обязанностей на время расследования в рамках уголовного производства по подозрению в получении взятки. 21 апреля 2020 года Кличко временно возложил исполнение обязанностей первого зампреда КГГА на Валентина Мондриевского.
* КП "ГІОЦ"; (код ЄДРПОУ: 04013755)
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