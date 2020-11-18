Имеющего непогашенную судимость замдиректора КП “ГИВЦ” Стеценко вместо увольнения перевели на должность замначальника отдела (документ)

Заместителя директора по выполнению городской целевой программы коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (КП “ГИВЦ”) Дмитрия Стеценко (на фото), имеющего непогашенную судимость, власти Киева после публикации КиевВласти сняли с должности, но не уволили, а перевели в том же КП на должность заместителя начальника отдела IT-аудита проектов решений и систем.

О новом назначении Дмитрия Стеценко KV стало известно из соответствующего указа КП “ГИВЦ” №652-к от 1 октября 2020 года, которым Стеценко переведен с должности замдиректора по выполнению городской целевой программы КП “ГИВЦ” на должность заместителя начальника отдела IT-аудита проектов решений и систем.

Напомним, 1 сентября 2020 года на должность замдиректора по выполнению городской целевой программы КП “ГИВЦ” был назначен Дмитрий Стеценко, экс-советник бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, который имеет непогашенную судимость за невыполненные обязательства перед тем же КП "ГИВЦ".

После публикации KV об этом факте (см. ниже) отреагировало руководство Киева – Стеценко был снят с должности замдиректора КП “ГИВЦ”. Но он не был уволен, а переведен на должность заместителя начальника отдела IT-аудита проектов решений и систем КП “ГИВЦ”.

То есть нарушения законодательства, которые не позволили Стеценко остаться в кресле замдиректора, не стали препятствием к его назначению замначальника отдела.

Как писала KV , Стеценко нарушил антикоррупционное законодательство – указал ложные данные в своей декларации. В частности, он забыл обозначить финансовые обязательства, которые зафиксированы в Едином реестре должников Минюста, а также не указал о наличии непогашенной судимости.

Стеценко не был привлечен к ответственности за указанные нарушения, несмотря на то, что согласно ст. 366 (1) закона “О предотвращении коррупции” , предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом, или умышленное непредставление субъектом декларирования указанной декларации – наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно ст.12 закона “О службе в органах местного самоуправления” , на службу в органы местного самоуправления не могут быть приняты лица, имеющие судимость за совершение умышленного уголовного преступления, если эта судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке.

Кроме того, будучи директором ООО “Биллком”, Стеценко засветился в скандале и с самим КП “ГИВЦ”. ООО “Биллком” заключил договор с КП “ГИВЦ” (договор № 2579-1 от 01 августа 2009 г. и договор № 2579 -2 от 10 сентября 2009 года), по которому “ГИВЦ” оказывал услуги по размещению рекламной информации ООО “Биллком” на обратной стороне счетов на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Рекламная акция была реализована, но обязательства перед “ГИВЦ” не были выполнены, в результате чего образовалась задолженность. Договорились о реструктуризации задолженности, но и эти обязательства “Биллком” проигнорировал, что повлекло судебные разбирательства. Таким образом, компания Стеценко все еще не погасила долги перед КП “ГИВЦ”.

И.о. директора КП "ГИВЦ" с 7 июля с.г. является Оксана Мысак. Предприятие находится в сфере управления Департамента финансов Киевской горгосадминистрации (КГГА), находящегося под руководством Владимира Репика. Деятельность Департамента финансов КГГА контролирует и координирует первый зампред КГГА Николай Поворозник.

В апреле 2020 года случился неприятный инцидент, в результате которого мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от выполнения обязанностей на время расследования в рамках уголовного производства по подозрению в получении взятки. 21 апреля 2020 года Кличко временно возложил исполнение обязанностей первого зампреда КГГА на Валентина Мондриевского.

* КП "ГІОЦ"; (код ЄДРПОУ: 04013755)