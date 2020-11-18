В оккупированном Симферополе подачу воды сократили до 4 часов в сутки

Оккупационные власти приняли такое решение из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ.

В оккупированном Симферополе подачу воды сократили до 4 часов в сутки

В оккупированном РФ Крыму со вторника, 17 ноября, сокращают подачу воды жителям столицы полуострова, Симферополя. Оккупационные власти Крыма приняли такое решение из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ, передает Радио Свобода.

С сегодняшнего дня жители Симферополя смогут пользоваться водой только 4 часа в сутки: со вторника по четверг - с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00, а с пятницы по воскресенье - с 18:00 до 22:00. Понедельничный график власти обещают определить в течение недели в процессе тестирования.

Напомним, до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после его деоккупации.

В августе 2019 года оккупационные власти Крыма заявили, что нужно "начать зондирование" возобновления работы Северо-Крымского канала, так как в Днепр "вода идет с территории РФ". Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.

В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны президента РоSSии Владимира Путина по Донбассу.

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