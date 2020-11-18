Кабмин выделил 118 млн грн на мобильные госпитали, однако не видит необходимости разворачивать их сейчас (обновлено)

Правительство выделило 118 млн гривен на развертывание мобильных госпиталей, где будут оказывать помощь больным с коронавирусом. Госпитали планируют организовать в Киеве , Одессе и Краматорске.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга 17 ноября.

"Кабинет Министров Украины на своем заседании 16 ноября принял решение о выделении 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей. Они будут организованы в Киеве , Одессе и Краматорске. Такое решение связано со значительным ростом числа больных COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении", - заявил глава Минздрава.

Также Степанов сообщил, что из-за нехватки медицинских работников определенных специальностей для оказания помощи больным COVID-19 Минздрав инициировал внесение соответствующих изменений в порядок формирования мобильных бригад. В частности, будет разрешена их комплектация врачами различных специальностей.

Обновление. Во время выступления в Верховной Раде глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в Кабмине сейчас не видят необходимости разворачивать мобильные госпитали. Однако подготовка к их развертыванию ведется.

"В начале пандемии в Украине были готовы для приема больных всего 12 500 коек. Сейчас их количество - 54 000. И каждую неделю правительство добавляет от 2 до 4 тысяч новых коек. Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, однако такая подготовка ведется", - отметил премьер-министр.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что зимой ситуация с ковидом обострится. По его словам, если карантин выходного дня не будет обеспечивать уменьшение количества контактов, то 20 тысяч заболевших ежедневно будет уже через три недели. Через месяц могут закончиться койко-места. Тогда будет полный локдаун минимум на три недели.