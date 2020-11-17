Рада провалила постановление о пересмотре карантина выходного дня

Верховная Рада на заседании 17 ноября не смогла принять постановление с рекомендацией правительству пересмотреть карантин выходного дня, который был введен правительством на прошлой неделе.

Его поддержали только 149 нардепов.

За поддержку карантина выходного дня выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он призвал дать Кабмину определенное время, чтобы проверить эффективность карантина выходного дня. При этом Арахамия был одним из авторов этого постановления, которое предусматривало фактическую отмену карантина.

Из "Слуги народа" за постановление проголосовали 34 нардепа, из ОПЗЖ - 20, из "Европейской солидарности" - 20, "Батькивщины" - 19, "За будущее" - 14, "Голос" - 19, "Доверие" - 17, шесть внефракционных.

Соответствующий проект постановления инициировали вице-спикер Рады Кондратюк Елена Константиновна, Железняк Ярослав Иванович ("Голос"), Корниенко Александр Сергеевич ("Слуга народа"), Бойко Юрий Анатольевич (ОПЗЖ), Геращенко Ирина Владимировна ("Европейская солидарность"), Арахамия Давид Георгиевич ("Слуга народа ").

"Вводить карантин выходного дня - то же, что лечить перелом подорожником", - заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, который докладывал по постановлению.

Профильный комитет рекомендовал на заседании определиться путем голосования относительно принятия или отклонения постановления Кабмина от 11 ноября об усилении противоэпидемических мер.

О регистрации документа вчера сообщили на заседании согласительного совета.

В проекте документа правительству рекомендовали сроком в три дня пересмотреть ограничительные меры в отношении:

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

деятельности учреждений культуры и проведения культурно-массовых мероприятий;

приема посетителей спортивными залами, фитнес-центрами, бассейнами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня во время выступления в Раде подчеркивал, что карантин выходного дня призван уменьшить количество контактов между людьми, чтобы предотвратить интенсивное распространение болезни. По его словам, если карантин выходного день не будет обеспечивать уменьшение количества контактов, то 20 тысяч заболевших ежедневно будет уже через три недели. В таком случае будет установлен полный локдаун.

Напомним, что на прошлой неделе Кабинет Министров принял решение о введении карантина выходного дня. Работать можно продуктовым магазинам, аптекам, СТО. Рестораны и кафе могут работать только на доставку и на вынос, ТРЦ и непродуктовые маркеты должны быть закрыты с полуночи субботы до полуночи понедельника. Такие ограничения ввели как минимум до конца ноября.

Трое министров не поддержали решение правительства о введении карантина выходного дня, которое было принято на заседании 11 ноября. Против инициативы высказались министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Представители бизнеса устраивали протесты из-за этого карантина во многих городах Украины. Городские власти некоторых городов выступили против карантина выходного дня - к примеру, во Львове мэр "отменил выходные", в Днепре местная комиссия ТЭБ и ЧС не смогла собрать кворум, поэтому решение правительства не стали имплементировать.