Под стенами ВР произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста (фото, видео)
Сегодня утром, 17 ноября, в центре Киева под стенами Верховной рады произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста. Есть задержанные.
Об этом
“Под ВР начались потасовки между полицией и предпринимателями. Полиция пытается сделать проход для депутатов, есть задержанные”, – сказано в сообщении.
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“Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ДСНС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме”, – сказано в сообщении.
Пресс-служба пока не сообщает о задержанных.
Напомним, сегодня утром, 17 ноября, в Киеве перекрыто движение по ул. Грушевского в обоих направлениях. Это связано с митингом, который проходит в центре столицы.
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