Под стенами ВР произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста (фото, видео)

Сегодня утром, 17 ноября, в центре Киева под стенами Верховной рады произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста. Есть задержанные.

Об этом KV стало известно из сообщения “Киев Оперативный”.

“Под ВР начались потасовки между полицией и предпринимателями. Полиция пытается сделать проход для депутатов, есть задержанные”, – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы Нацполиции Киева сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады.

“Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ДСНС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме”, – сказано в сообщении.

Пресс-служба пока не сообщает о задержанных.

Напомним, сегодня утром, 17 ноября, в Киеве перекрыто движение по ул. Грушевского в обоих направлениях. Это связано с митингом, который проходит в центре столицы.