Премьер Словакии призвал бороться с коронавирусом так, как когда-то с коммунистами

"Те тоже были захватчиками, которые разрушили нам жизнь и не дали свободно дышать».

Премьер Словакии призвал бороться с коронавирусом так, как когда-то с коммунистами
Фото: novinky.cz

Премьер-министр Словакии Игорь Матович призвал бороться с коронавирусом так, как когда-то с коммунистами, правившими в стране с февраля 1948-го по конец 1989 года.

По его словам, коммунисты "тоже были захватчиками, которые разрушили нам жизнь и не дали свободно дышать", пишет издание Novinky.

По словам словацкого премьера, комплексное тестирование на covid-19 антигенными тестами помогло сломать кривую роста числа инфицированных в стране.

"Сегодня у нас здесь захватчик covid-19", - цитирует Матовича издание.

Министр обороны Словакии сообщил, что на следующих выходных состоится очередной раунд тестирования в городах и районах, где предыдущее тестирование выявило более одного процента зараженных ковидом.

К Рождеству Словакия хочет уменьшить ежедневный прирост зараженных коронавирусом примерно до 500 человек. Школы могут полностью заработать 7 января 2021 года. Сейчас школу посещают только ученики начальных классов.

Рестораны могут открыться, если количество зараженных людей опустится ниже 750 в день.

За последние сутки в Словакии было зафиксировано 1326 новых случаев коронавируса, умер 31 человек. С начала пандемии в стране 88 602 человека получили положительный тест, умерли 557.

14 ноября в Словакии продлили чрезвычайную ситуацию на 45 дней, однако ослабили жесткий карантин из-за уменьшения количества больных. В стране проводят тесты на антигены, дающие результат за 15-30 минут. Их считают менее надежными, чем ПЦР-тесты. Получившие отрицательный результат могут свободно передвигаться по стране.

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