Помпео: США и Европа должны вместе ответить на вызовы Турции

Госсекретарь США отметил, что все более активное использование военного потенциала Турции вызывает беспокойство.

Вашингтон и Брюссель должны совместно работать над противодействием шагам Турции на Ближнем Востоке. Так считает государственный секретарь США Майк Помпео.

Об этом он заявил Le Figaro, сообщает "Голос Америки".

"Президент Франции Эммануэль Макрон и я согласны с тем, что недавние действия Турции были очень агрессивными", - сказал Помпео, сославшись на недавнюю поддержку Турцией Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте с Арменией, а также на военные действия в Ливии и Средиземноморье.

Помпео отметил, что все более активное использование военного потенциала Турции вызывает беспокойство, но он не сказал, должна ли страна, которая размещает военные силы США на своей авиабазе Инджирлик, оставаться в НАТО или выйти из нее.

"Европа и США должны работать вместе, чтобы убедить Эрдогана, что такие действия не в интересах народа", - подчеркнул госсекретарь.

Напомним, в середине октября Помпео раскритиковал участие Турции в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

"Теперь у нас есть турки, которые вмешались и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая риск, увеличивая огневую мощь, которая имеет место в этой исторической битве", - сказал Помпео в интервью телекомпании WSB Atlanta.