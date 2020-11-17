На выборах мэра Краматорска победил самовыдвиженец Гончаренко

Действующий мэр набрал почти на 5000 голосов меньше.

На выборах мэра Краматорска победил самовыдвиженец Гончаренко
Фото: Макс Требухов

Во втором туре выборов мэра Краматорска побеждает самовыдвиженец, директор по маркетингу и сбыту ОАО "Энергомашспецсталь" Александр Гончаренко. Он баллотировался как самовыдвиженец.

Гончаренко поддержали 18 686 избирателей (57,85%). Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Его соперник, действующий мэр Андрей Панков, набрал 40,47% (13 070 голосов). Андрей Панков был мэром Краматорска с 2015 года.

Александр Гончаренко был главой постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета, финансов, внешнеэкономической деятельности Краматорского городского совета.

"Александр Гончаренко - самовыдвиженец и беспартийный. Но в течение последних двух недель перед повторным голосованием кандидату выразили поддержку такие ячейки политических партий, как «Слуга народа», «Оппозиционная платформа «За жизнь», а также «Партия Максима Ефимова «Наш Краматорск»", - отметили в ОПОРЕ.

Напомним, что в воскресенье 15 ноября в семи городах Украины прошел второй тур выборов городского головы. Мэров избирали в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

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