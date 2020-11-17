Движение ЧЕСНО выиграло суд у бывшего народного депутата Пташник

Бывший депутат Верховной Рады Виктория Пташник перед местными выборами подала в суд иск к Движению ЧЕСНО. 11 ноября Святошинский районный суд города Киева принял решение отказать в иске Виктории Пташник в полном объеме.

Об этом информирует пресс-служба ЧЕСНО.

"Кандидатка, баллотировавшаяся в Киевраду от "Европейской солидарности", требовала, чтобы Движению ЧЕСНО в судебном порядке запретили распространять информацию о том, что во время ее баллотирования в нардепы от одного из округов Харьковщины весной 2020 года расходы на кампанию не были отражены в финансовом отчете. Суд отказал Пташник в полном объеме. Текст решения уже обнародован в судебном реестре", - говорится в сообщении.

В решении отмечается, что "критическая оценка определенных фактов и недостатков не является предметом судебной защиты". Кроме того, суд отметил, что информация о кандидате в народные депутаты, имущественном положении и добросовестном выполнении им обязанностей представляет общественный интерес.

"Учитывая указанное, общественность имеет право на получение такой информации, и истец должен быть готов к определенной резкой критике со стороны общества, прессы и граждан. Истец является публичным лицом, поэтому граница допустимой критики его деятельности шире, чем в отношении отдельного среднего человека, что подтверждается практикой ЕСПЧ ", - говорится в решении суда.

В ЧЕСНО напоминают, что публикация "Цена голоса победы для Светличной в 179-м округе", где упоминается финансовый отчет Пташник и отсутствие в нем информации о расходах на рекламу в Facebook, была обнародована в начале апреля 2020 года. Кандидат в нардепы Пташник видела этот текст, и в тексте есть ее позиция по этому вопросу. Иск в суд Пташник подала в августе.

По мнению координатора Движения ЧЕСНО Виты Думанской, обращение в суд накануне выборов становится обычной практикой для политиков. На таком судебном иске они могут строить свою информационную и агитационную кампанию.

У Виктории Пташник есть 30 дней на апелляцию с момента оглашения решения. Как свидетельствуют данные на сайте ЦИК, депутатом Пташник не избрали.