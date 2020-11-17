Шмыгаль о ситуации с ковидом: "Зимой нас ждут сложные времена"

Премьер назвал условие полного локдауна.

Шмыгаль о ситуации с ковидом: "Зимой нас ждут сложные времена"

Глава правительства Денис Шмыгаль считает, что зимой Украину ждут сложные времена, и назвал условие полного локдауна.

По его словам, если карантин выходного день не будет обеспечивать уменьшение количества контактов, то 20 тысяч заболевших ежедневно будет уже через три недели. Через месяц могут закончиться койко-места. Тогда будет полный локдаун минимум на три недели, отметил Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

"Зимой нас ждут сложные времена. Мы работаем и будем вводить большинство мер, которые прописаны в постановлении ВР и плане действий. Основная задача карантина выходного дня - выйти на плато количества заболевших не более 12-15 тыс. в день. Если этого не произойдет - начнем готовиться к более жестким ограничениям", - пообещал Шмыгаль.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль отчитывается перед парламентом по карантину выходного дня. Сегодня Рада рассмотрит постановление с рекомендацией правительству пересмотреть (отменить) его.

Напомним, противоэпидемические меры усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начали действовать уже с этих выходных и будут действовать как минимум до 30 ноября.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили почти 12 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

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