Карантин: Немчинов заявил, что красных зон никто не отменял

Сейчас по всей стране введены ограничения на уровне оранжевой зоны.

Карантин: Немчинов заявил, что красных зон никто не отменял
Фото: telegram.org@nemchinovoleh

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Украине останутся красные зоны карантина. Сейчас на территории всей страны введен "оранжевый" режим в силу объективных цифр.

Об этом Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас по всей стране введены ограничения на уровне оранжевой зоны.

"Кроме того, никто не отменял красных зон, где ограничения будут большими. Мотивация, которая была у Министерства здравоохранения - это физический разрыв цепочки заболеваемости", - сказал Немчинов.

Также он добавил, что на позапрошлой неделе оставалось несколько административно-территориальных единиц в Херсонской области, которые формально были в желтой зоне.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввел так называемый карантин выходного дня. Противоэпидемические меры были усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начали действовать уже с этих выходных и будут действовать как минимум до 30 ноября.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили почти 12 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

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