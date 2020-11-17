Карантин: Немчинов заявил, что красных зон никто не отменял

Сейчас по всей стране введены ограничения на уровне оранжевой зоны.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Украине останутся красные зоны карантина. Сейчас на территории всей страны введен "оранжевый" режим в силу объективных цифр.

Об этом Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас по всей стране введены ограничения на уровне оранжевой зоны.

"Кроме того, никто не отменял красных зон, где ограничения будут большими. Мотивация, которая была у Министерства здравоохранения - это физический разрыв цепочки заболеваемости", - сказал Немчинов.

Также он добавил, что на позапрошлой неделе оставалось несколько административно-территориальных единиц в Херсонской области, которые формально были в желтой зоне.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввел так называемый карантин выходного дня. Противоэпидемические меры были усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начали действовать уже с этих выходных и будут действовать как минимум до 30 ноября.