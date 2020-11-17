В Ровно ближайшие выходные объявили рабочими днями

В Ровно приняли решение об установлении субботы, 21 ноября, и воскресенья, 22 ноября, рабочими днями.

Решение считать субботу и воскресенье рабочими днями в Ровно поддержала местная Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на на сайте городского совета.

Также на заседании комиссии рекомендовали рассмотреть на сессии Ровенского городского совета обращение администрации КНП "Центральная городская больница" Ровенского городского совета о выделении средств в размере 10 млн. грн. для срочного приобретения кислородной станции с возможностью производить кислород для пациентов с COVID-19.

"На обращение управления образования о временном приостановлении функционирования групп заведения дошкольного образования № 16 города Ровно в связи с заболеванием работников заведения COVID-19 - согласовать", - говорится также в решении комиссии.

Фото: Рівненська міська рада Фото: Рівненська міська рада Фото: Рівненська міська рада

Напомним, что Кабинет министров ввел карантин выходного дня минимум до конца ноября. В субботу и воскресенье работать можно продуктовым магазинам, аптекам, СТО. Рестораны и кафе могут работать только на доставку и на вынос, ТРЦ и непродуктовые маркеты должны быть закрыты.

Представители бизнеса устраивали протесты из-за этого карантина во многих городах Украины. Городские власти некоторых городов выступили против карантина выходного дня - к примеру, во Львове мэр "отменил выходные", в Днепре местная комиссия ТЭБ и ЧС не смогла собрать кворум, поэтому решение правительства не стали имплементировать.

Сегодня парламент будет рассматривать постановление с рекомендацией правительству пересмотреть решение о введении дополнительных ограничений на выходные.