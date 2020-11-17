Кабмин сменил руководителя Госкосмоса

Кабинет министров 16 ноября уволил с должности главу Государственного космического агентства Украины Владимира Усова и назначил и.о. главы первого заместителя ГКАУ Михаила Льва.

Соответствующее распоряжение № 1432-р опубликовала пресс-служба правительства.

"Уволить Усова Владимира Владимировича с должности главы Государственного космического агентства Украины в соответствии со статьей 87-1 Закона Украины "О государственной службе"", - говорится в документе.

Статья предусматривает, что субъект назначения может уволить госслужащего категории А по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения.

Другим распоряжением правительство назначило исполняющим обязанности главы агентства первого заместителя Усова Михаила Льва.

Напомним, что Усова назначили на должность главы Госкосмоса 24 января 2020 года. Впоследствии журналисты установили, что компания нового главы Космического агентства оказалась фигурантом уголовного дела ГБР.