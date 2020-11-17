В штаб-квартире ВОЗ в Женеве обнаружили 65 случаев коронавируса, - АР

Вероятно, что половина из заболевших сотрудников заразились, работая дома.

В штаб-квартире ВОЗ в Женеве обнаружили 65 случаев коронавируса, - АР
Фото: myseldon.com

Всемирная организация злравоохранения зафиксировала 65 случаев коронавируса среди сотрудников штаб-квартиры в Женеве, включая по меньшей мере один очаг инфекции.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на электронное письмо, которое есть в распоряжении агентства.

Спикер ВОЗ Фара Дахлалла подтвердила агентству точность информации о количестве случаев, но заявила, что агентство здравоохранения ООН еще не определило, произошло ли распространение именно в ее офисах.

В электронном письме говорится, что примерно половина заражений зафиксирована у людей, работавших дома. Но 32 сотрудника работали в помещениях в здании штаб-квартиры, что "указывает на то, что строгой гигиены, скрининга и других мер профилактики недостаточно, чтобы избавить ВОЗ от пандемии".

Роул Томас, возглавляющий деловые операции в ВОЗ, в пятницу прислал электронное письмо сотрудникам, отметив, что пять человек - четыре в одной команде и один, кто с ними контактировал, сдали положительный тест на COVID-19.

В письме не было указано, кто именно заражен, но работник ВОЗ, непосредственно знающий о ситуации и выступивший на условиях анонимности, сказал, что в группу входит член руководящей группы генерального директора ВОЗ, который также является специалистом по инфекционному контролю.

В начале ноября сообщалось, что глава ВОЗ ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19.

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