Кличко раскритиковал и назвал нерабочей систему "Дій вдома"

Мэр подчеркнул, что контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов нераспространения вируса.

Кличко раскритиковал и назвал нерабочей систему "Дій вдома"
Фото: @vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал систему контроля самоизоляции "Дій вдома" и заявил, что она не работает.

"Мы не хотим полного локдауна! И сегодня на селекторе с премьер-министром я также подчеркнул важность контроля за изоляцией больных и контактных лиц. Чтобы прекратить волну распространения вируса. Потому что, к сожалению, система «Дій вдома» не работает. И у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места", - написал он в фейсбуке.

Кличко отметил, что контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов прерывания цепи передачи вируса. Мэр призвал киевлян соблюдать карантин, "нравится нам это или нет".

Столичный голова напомнил, что власти города заявили, что будут выполнять постановление правительства о так называемом "карантине выходного дня".

"Да, это не идеальный вариант. И есть много вопросов. Но с такой динамикой распространения вируса медицинская система вскоре не справится с таким количеством больных. И мы понимаем, что альтернативой может быть только полный локдаун. Чтобы разорвать цепь заболеваемости", - отметил мэр.

Он пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить экономического коллапса, закрытия бизнеса и предприятий.

"Поэтому правительство должно безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса... Киев такой комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса ввел в марте. И сейчас город пересмотрит возможности - что может сделать для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест", - отметил Кличко.

Напомним, ранее глава правления Украинского Хельсинского союза заявил, что контроль самоизоляции с помощью электронного сервиса "Дій вдома" незаконен.

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