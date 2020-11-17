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2020-11-17
Степанов рассказал, когда в Украине начнется спад заболеваемости коронавирусом
14 дней - это в среднем инкубационный период.
Фото: Макс Требухов
Снижение уровня ежесуточной заболеваемости коронавирусом в диапазоне от 15% до 20% можно ожидать через две недели.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежесуточной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней - это в среднем инкубационный период", - сказал Степанов.
Напомним, что власти Франции сегодня заявили о прохождении второй волны коронавируса. В настоящее время ситуация в стране постепенно начинает улучшаться.