В деле Омеляна огласили обвинительный акт

Бывшего министра будут судить за уменьшение портовых сборов.

В деле Омеляна огласили обвинительный акт
Фото: Катерина Петренко

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласил обвинение бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Его обвиняют в незаконных действиях, приведших к недополучению бюджетом 30,5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"16 ноября 2020 года с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего министра инфраструктуры Украины, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сообщают, что по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу и фактически его начала.

"Так, на заседании прокурор САП огласил краткое изложение обвинительного акта. После чего судом объявлен перерыв до 18 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2017 года Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета, и менять его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

В 2018 году из-за уменьшения административного сбора бюджет получил только 173,1 млн вместо ожидаемых 203,5 млн гривен.

Омеляна обвиняют по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса - издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону.

Бывший министр не считает себя виновным и отрицал, что административный сбор является источником доходов госбюджета.

9 ноября дело Омеляна отправили в суд.

Напомним, что в сентябре 2017 года Кабинет Министров решил снизить ставки портовых сборов с 1 января 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Тогда это решение аргументировали желанием повысить грузооборот.

В декабре 2017 года Омелян подписал приказ об установлении коэффициента 0,8 к ставкам портовых сборов. Он был согласован с первым вице-премьер-министром - министром экономразвития и торговли Степаном Кубивым и главой Государственной регуляторной службы Украины Ксенией Ляпиной.

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