Минобороны до 2022-го хочет ликвидировать 44 госпредприятия, еще пять передать на приватизацию

42 государственных предприятия Министерства обороны Украины будут реорганизованы, 5 - переданы на приватизацию в Фонд государственного имущества Украины. Еще 44 госпредприятия Минобороны подлежат ликвидации.

Это предусмотрено стратегией реформирования объектов госсобственности из сферы управления оборонного ведомства, передает пресс-служба Минобороны.

"Предприятия, планируемые к реорганизации, важны для оборонного ведомства, так как способны экономно, качественно и эффективно работать на нужды Вооруженных Сил. В секторе задействованы тысячи высококвалифицированных узкопрофильных специалистов. Задача руководства Минобороны - вовремя загружать госпредприятия заказами в интересах Вооруженных Сил и обеспечивать их надлежащее финансирование... Те же госпредприятия, деятельность которых непосредственно не связана с предстоящими потребностями сектора обороны, запланированы к передаче на приватизацию в Фонд госимущества", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что 15 предприятий Минобороны сейчас находятся на временно оккупированной территории в Крыму.

Планируется, что к 2022 году в сфере управления Минобороны останется 42 госпредприятия, из которых 40 - в функциональном управлении Главного управления имущества и ресурсов, а 2 - Главного управления разведки Министерства обороны Украины.