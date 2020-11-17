Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19 - глава ВОЗ

Уже около десяти компаний перешли к третьему этапу клинических испытаний вакцины.

Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19 - глава ВОЗ
Фото: twitter.com

Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19. Мониторинг ситуации, тестирование и изоляцию зараженных, отслеживание цепочек контактов и другие меры все равно придется продолжать.

Об этом во время брифинга 16 ноября заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

"С начала пандемии COVID19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы взять под контроль пандемию. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие имеющиеся у нас инструменты, а не заменять их", - подчеркнул он.

По словам главы ВОЗ, сначала поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, предпочтение будут отдавать медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска.

"Это, как мы надеемся, поможет сократить количество смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много пространства для деятельности", - добавил Гебреисус.

Уже около десяти компаний перешли к третьему этапу клинических испытаний, а некоторые даже запланировали поставки первых доз вакцины до весны 2021 года. К ограниченному использованию уже разрешены вакцины таких производителей: китайских компаний Sinovac и Sinopharm, роSSийского Центра Гамалеи и еще одного разработчика из Китая CanSino Biologics.

Сегодня американская фармкомпания Moderna заявила о 94,5% эффективности своей потенциальной вакцины от ковида.

Ранее немецкая компания BioNTech и американская Pfizer объявили, что эффективность их вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 превышает 90% среди тех, кто не болел ею раньше. Защита наступает на 28-й день после первого укола.

ВОЗ рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года. Эксперты заявляют, что в начале следующего года будут данные о третьей фазе испытаний вакцин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19
Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заболел COVID-19Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заболел COVID-19
В Вооруженных Силах зарегистрирован 121 новый случай COVID-19В Вооруженных Силах зарегистрирован 121 новый случай COVID-19
Министр охраны здоровья Степанов получил позитивный тест на COVID-19Министр охраны здоровья Степанов получил позитивный тест на COVID-19
МВД не может выделить “Киевской службе спасения" деньги из фонда борьбы с COVID-19МВД не может выделить “Киевской службе спасения" деньги из фонда борьбы с COVID-19
Из Фонда борьбы с COVID-19 на строительстве дорог украдено 36 млрд гривен - экс-советник руководителя ОП УманскийИз Фонда борьбы с COVID-19 на строительстве дорог украдено 36 млрд гривен - экс-советник руководителя ОП Уманский
Французские военные ликвидировали главаря "Аль-Каиды" в МалиФранцузские военные ликвидировали главаря "Аль-Каиды" в Мали
Глава ОТГ на Черниговщине попался на "откате" за капремонт стадионаГлава ОТГ на Черниговщине попался на "откате" за капремонт стадиона
Макрон: Миру нужен новый консенсус для преодоления пандемии COVID-19Макрон: Миру нужен новый консенсус для преодоления пандемии COVID-19
Карантин выходного дня не остановит волну распространения COVID-19 в Украине, - моделирование КШЭКарантин выходного дня не остановит волну распространения COVID-19 в Украине, - моделирование КШЭ
Последние новости
Подгружаем последние новости