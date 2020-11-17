Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19 - глава ВОЗ

Уже около десяти компаний перешли к третьему этапу клинических испытаний вакцины.

Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19. Мониторинг ситуации, тестирование и изоляцию зараженных, отслеживание цепочек контактов и другие меры все равно придется продолжать.

Об этом во время брифинга 16 ноября заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

"С начала пандемии COVID19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы взять под контроль пандемию. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие имеющиеся у нас инструменты, а не заменять их", - подчеркнул он.

По словам главы ВОЗ, сначала поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, предпочтение будут отдавать медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска.

"Это, как мы надеемся, поможет сократить количество смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много пространства для деятельности", - добавил Гебреисус.

Уже около десяти компаний перешли к третьему этапу клинических испытаний, а некоторые даже запланировали поставки первых доз вакцины до весны 2021 года. К ограниченному использованию уже разрешены вакцины таких производителей: китайских компаний Sinovac и Sinopharm, роSSийского Центра Гамалеи и еще одного разработчика из Китая CanSino Biologics.

Сегодня американская фармкомпания Moderna заявила о 94,5% эффективности своей потенциальной вакцины от ковида.

Ранее немецкая компания BioNTech и американская Pfizer объявили, что эффективность их вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 превышает 90% среди тех, кто не болел ею раньше. Защита наступает на 28-й день после первого укола.

ВОЗ рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года. Эксперты заявляют, что в начале следующего года будут данные о третьей фазе испытаний вакцин.