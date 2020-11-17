Венедиктова: правоохранители в 2020-м разоблачили в три раза больше банд, чем в прошлом году

По ее словам, преступных группировок, выведенных на чистую воду за этот период - 352. Это тоже больше на 26% прошлогоднего результата.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что за 10 месяцев 2020 года правоохранители разоблачили в три раза больше банд, чем в прошлом году.

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

"Реальная борьба с оргпреступностью в действии - в три раза больше банд, чем в прошлом году раскрыто за 10 месяцев 2020 года. Уничтожено 16 таких опасных объединений, тогда как в 2019 - всего 5", - написала Венедиктова.

По ее словам, преступных группировок, выведенных на чистую воду за этот период - 352. Это тоже больше на 26% прошлогоднего результата. На счету правоохранителей более 1500 злоумышленников, входивших в эти организации, 3 462 уголовных правонарушения.

Также Венедиктова отметила, что на днях задержан "смотрящий" за Хмельнитчиной и Харьковщиной.

А 13 ноября в Киеве разоблачили вооруженную группу из трех жителей Хмельницкой области с пистолетами, гранатами, масками, рациями, отмычками, наручниками, скотчем и хомутами для связывания рук. Сейчас этих людей проверяют на причастность к совершению разбойных нападений и других преступлений.

Генпрокурор добавила, что в Запорожье перед судом предстанут 6 участников банды, обвиняемой в подготовке убийства руководителя полицейского спецподразделения КОРД, похищении и удержании заложника с требованием выкупа, угонах автомобилей и ограблении.

"В декабре планируется завершить расследование в отношении банды за совершение разбойного нападения на автомобиль "Укрпочты". Участники взорвали радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, установленное в кабине, и похитили 2,7 млн грн", - отметила Венедиктова.

По ее словам, за 10 месяцев 2020 года обезврежено 30 организованных групп с коррумпированными связями, в том числе 14 группировок, действовавших в органах власти и управления, а также выявлены 26 преступных группировок, которые совершали преступления в бюджетной сфере.

Венедиктова также рассказала, что у наркогруппировок в этом году изъято более 1,5 т наркотиков, в том числе 572 кг героина.

Напомним, в июле в Донецкой области разоблачена межрегиональная банда, члены которой изготавливали оружие и продавали его через милитари-аукцион. В рамках досудебного расследования в ходе комплекса следственных действий правоохранители сделали оперативные закупки 47 кг пороха.