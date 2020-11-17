Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Януковича

Суд первой инстанции еще раз пересмотрит это дело.

Апелляционный суд Киева отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича в деле о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Об этом судья заявила во время заседания 16 ноября.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана.

Постановление Печерского районного суда города Киева от 12 мая 2020 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого удовлетворено частично. Постановление предусматривало заочный арест Януковича до 10 июля 2020 года.

Полный текст постановления суда участникам производства объявят 20 ноября.

"Многочисленные процессуальные нарушения и неподтвержденность подозрения. Решением апелляционного суда дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции", - пояснил Громадському один из адвокатов Януковича Игорь Федоренко. Он добавил, что фактически суд первой инстанции еще раз пересмотрит это дело.

12 мая Печерский райсуд повторно арестовал Януковича по этому делу.

Перед этим, 4 мая, Печерский райсуд Киева заочно взял под стражу экс-президента Виктора Януковича по делу об узурпации власти.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Януковича оправдали по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).