ЦИК объявила повторные выборы в четырех областях

Пока известно о 4 областях, где снова проведут голосования: Киевская, Черниговская, Винницкая, Сумская.

ЦИК объявила повторные выборы в четырех областях
Фото: ЦВК

Повторные выборы пройдут в некоторых населенных пунктах в четырех областях: Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Выборы могут быть признаны несостоявшимися, например, если избранный человек отказывается от мандата или должности или если избирательный процесс был остановлен из-за введения военного или чрезвычайного положения. Пока известно о 4 областях, где снова проведут голосование: Киевская, Черниговская, Винницкая, Сумская", - говорится в сообщении комиссии.

Так в городе Новгород-Северский 17 января 2021 года будут избирать мэра (избранный на выборах 25 октября Олег Бондаренко умер).

В городе Борисполь 31 января 2021 года тоже будут избирать мэра вместо Анатолия Федорчука, который умер от коронавируса.

Пока без дат, но избирать будут и в городе Бровары - суд назначил повторные выборы Броварского городского головы и депутатов Броварского городского совета.

В селе Улановка суд назначил повторные выборы сельского головы.

Напомним, что в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины прошел второй тур выборов городского головы. Мэров избирали в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Трое нардепов выиграли мэрские выборы, теперь они должны сложить мандаты - "Чесно"Трое нардепов выиграли мэрские выборы, теперь они должны сложить мандаты - "Чесно"
Рада объявила конкурс для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного судаРада объявила конкурс для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда
Пресс-секретарь фюрера РФ: местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что "русофобские антитела не так и сильны"Пресс-секретарь фюрера РФ: местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что "русофобские антитела не так и сильны"
Повторные выборы в Броварах назначены на 22 ноябряПовторные выборы в Броварах назначены на 22 ноября
Апелляционный суд обязал назначить повторные выборы мэра и горсовета БроваровАпелляционный суд обязал назначить повторные выборы мэра и горсовета Броваров
Выборы в США: Трамп заявил, что Байден с командой украл у него победуВыборы в США: Трамп заявил, что Байден с командой украл у него победу
Повторные выборы мэра Борисполя назначили на 27 декабряПовторные выборы мэра Борисполя назначили на 27 декабря
Выборы в США: Зеленский поздравил Байдена с победойВыборы в США: Зеленский поздравил Байдена с победой
Выборы мэра Киева выиграл Кличко (видео)Выборы мэра Киева выиграл Кличко (видео)
Выборы-2020 стали самыми дорогими в истории СШАВыборы-2020 стали самыми дорогими в истории США
Последние новости
Подгружаем последние новости