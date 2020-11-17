ЦИК объявила повторные выборы в четырех областях

Пока известно о 4 областях, где снова проведут голосования: Киевская, Черниговская, Винницкая, Сумская.

Повторные выборы пройдут в некоторых населенных пунктах в четырех областях: Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Выборы могут быть признаны несостоявшимися, например, если избранный человек отказывается от мандата или должности или если избирательный процесс был остановлен из-за введения военного или чрезвычайного положения. Пока известно о 4 областях, где снова проведут голосование: Киевская, Черниговская, Винницкая, Сумская", - говорится в сообщении комиссии.

Так в городе Новгород-Северский 17 января 2021 года будут избирать мэра (избранный на выборах 25 октября Олег Бондаренко умер).

В городе Борисполь 31 января 2021 года тоже будут избирать мэра вместо Анатолия Федорчука, который умер от коронавируса.

Пока без дат, но избирать будут и в городе Бровары - суд назначил повторные выборы Броварского городского головы и депутатов Броварского городского совета.

В селе Улановка суд назначил повторные выборы сельского головы.

Напомним, что в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины прошел второй тур выборов городского головы. Мэров избирали в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.