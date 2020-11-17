Порошенко призвал провести массовое бесплатное тестирование в Украине

По его словам, это одна из важнейших частей плана преодоления эпидемии коронавируса.

Порошенко призвал провести массовое бесплатное тестирование в Украине
Фото: qha.com.ua

Украина по примеру Словакии и Австрии должна срочно провести массовое бесплатное тестирование граждан. Об этом заявил пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

По его словам, массовое тестирование - это одна из важнейших частей плана преодоления эпидемии коронавируса, который предлагает «Европейская Солидарность».

Для этого фракция «ЕС» в парламенте подала законопроект, предусматривающий восстановить Фонд борьбы с коронавирусом и 27 миллиардов гривень направить исключительно на борьбу с COVID-19.

«Только всеобщее бесплатное тестирование позволит предотвратить локдаун и прекращение экономической активности, к чему ведет страну патологическая слабость и преступное бездействие власти. Общее тестирование позволит оставить на карантине только больных и инфицированных, а остальные смогут осуществлять полноценную экономическую деятельность. И будут сохранены рабочие места», - убежден Порошенко.

«В течение нескольких недель предлагаем и требуем обеспечить бесплатное полное тестирование по примеру Словакии и Австрии. Это следует сделать для эффективного разрыва цепочек заболевания», - объясняет пятый Президент.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Тимошенко призвала принять законопроект, откладывающий введение кассовых аппаратов для ФЛПТимошенко призвала принять законопроект, откладывающий введение кассовых аппаратов для ФЛП
Верещук: Тищенко пытался провести от партии в Киевсовет скомпроментированных людейВерещук: Тищенко пытался провести от партии в Киевсовет скомпроментированных людей
Австрия по примеру Словакии проведет массовое тестирование населения на ковидАвстрия по примеру Словакии проведет массовое тестирование населения на ковид
В Украине УИК заблаговременно начала первое заседаниеВ Украине УИК заблаговременно начала первое заседание
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Саакашвили призвал грузинских полицейских не выполнять приказы властиСаакашвили призвал грузинских полицейских не выполнять приказы власти
В Украине начал действовать "карантин выходного дня"В Украине начал действовать "карантин выходного дня"
Ермак призвал Францию и Германию поддержать документ, который ускорит переговоры в МинскеЕрмак призвал Францию и Германию поддержать документ, который ускорит переговоры в Минске
Пресс-секретарь фюрера РФ: местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что "русофобские антитела не так и сильны"Пресс-секретарь фюрера РФ: местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что "русофобские антитела не так и сильны"
Посол ЕС предупредил о зависимости безвиза и финпомощи Украине от борьбы с коррупциейПосол ЕС предупредил о зависимости безвиза и финпомощи Украине от борьбы с коррупцией
Последние новости
Подгружаем последние новости