Порошенко призвал провести массовое бесплатное тестирование в Украине

По его словам, это одна из важнейших частей плана преодоления эпидемии коронавируса.

Украина по примеру Словакии и Австрии должна срочно провести массовое бесплатное тестирование граждан. Об этом заявил пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

По его словам, массовое тестирование - это одна из важнейших частей плана преодоления эпидемии коронавируса, который предлагает «Европейская Солидарность».

Для этого фракция « ЕС » в парламенте подала законопроект, предусматривающий восстановить Фонд борьбы с коронавирусом и 27 миллиардов гривень направить исключительно на борьбу с COVID-19.

«Только всеобщее бесплатное тестирование позволит предотвратить локдаун и прекращение экономической активности, к чему ведет страну патологическая слабость и преступное бездействие власти. Общее тестирование позволит оставить на карантине только больных и инфицированных, а остальные смогут осуществлять полноценную экономическую деятельность. И будут сохранены рабочие места», - убежден Порошенко.

«В течение нескольких недель предлагаем и требуем обеспечить бесплатное полное тестирование по примеру Словакии и Австрии. Это следует сделать для эффективного разрыва цепочек заболевания», - объясняет пятый Президент.