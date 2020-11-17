Трое нардепов выиграли мэрские выборы, теперь они должны сложить мандаты - "Чесно"

ЦИК должен объявить промежуточные выборы в округах, по которым они избирались.

Народные депутаты Игорь Колыхаев, Зиновий Андриевич и Руслан Требушкин, избранные в 2019 году в Верховную Раду по мажоритарным округам, победили на мэрских выборах и теперь должны сложить мандаты.

Об этом пишет движение "Чесно".

Так народный депутат, член группы "За будущее" Игорь Колыхаев на внеочередных парламентских выборах 2019 года баллотировался в округе №184 как беспартийный самовыдвиженец. Избирательную гонку он выиграл с 32674 голосами (44,5%).

На местных выборах 2020 года Колыхаев победил во втором туре выборов мэра Херсона, набрав 34 125 голосов (63,6%).

"Народный депутат не может совмещать парламентскую деятельность с работой, в частности в органах государственной власти и местного самоуправления, поэтому Колыхаев должен будет сложить депутатский мандат", - пишет издание и добавляет: теперь ЦИК должен объявить промежуточные выборы нардепа в 184-м округе.

Еще одного нардепа-мажоритарщика, избранного в Раду по округу №87 (Ивано-Франковская область) от "Слуги народа", Зиновия Андриевича, четвертый раз избрали городским головой Надворной. Он уже подал заявление о сложении депутатских полномочий, и теперь дело за Верховной Радой, которая должна лишить его мандата.

Выборы городского головы Покровска выиграл Руслан Требушкин, который на прошлогодних выборах избрался в ВРУ по округу №50 в Донецкой области от "Оппозиционного блока". Теперь этот округ станет вакантным.

Напомним, что в воскресенье 15 ноября

в семи городах Украины прошел второй тур выборов городского головы. Мэров избирали в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.