Игорь Колыхаев победил на выборах мэра Херсона - СМИ

По данным Херсонской городской ТИК, за Игоря Колыхаева проголосовали 63,59% избирателей (34 125 граждан).

Народный депутат от группы "За будущее" Игорь Колыхаев победил на выборах городского головы Херсона.

Об этом "Укринформу" сообщили в Херсонской городской территориальной избирательной комиссии со ссылкой на протоколы о результатах голосования.

По данным Херсонской городской ТИК, за Игоря Колыхаева проголосовали 63,59% избирателей (34 125 граждан). Его соперник, трижды бывший городской голова Владимир Сальдо набрал 18135 голосов избирателей.

Последний в 2012 году был избран в Верховную Раду от Партии регионов, активно поддерживал Виктора Януковича и голосовал за законы 16 января 2014 года.

Колыхаев, несмотря на принадлежность к "За будущее", баллотировался от региональной партии "Нам здесь жить".

Напомним, что в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины прошел второй тур выборов городского головы. Мэров избирали в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.