Бюджет-2021 до 1 декабря принять не удастся, - Гетманцев

Парламент только в начале декабря получит проект госбюджета от Кабинета Министров.

Верховная Рада, очевидно, не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 год в установленный Бюджетным кодексом срок.

Такое мнение высказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Укринформ.

"Мы, по всей видимости, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, что не придерживаемся этого срока... До 1 декабря мы должны в целом принять (государственный бюджет на следующий год, - ред.). К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году", - отметил Гетманцев.

По его словам, парламент только в начале декабря получит проект госбюджета от Кабинета Министров.

Как сообщали ранее, Рада из-за коронавируса сокращает пленарную неделю до одного дня.

Напомним, что Рада планировала рассмотрение бюджетного проекта еще 20 октября, однако его перенесли на следующий пленарный день - 3 ноября. Вместо этого на заседании 20 октября выступал президент Владимир Зеленский. До этого парламент почти месяц не мог собраться из-за вспышки коронавируса среди нардепов.

19 октября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что проект бюджета не готов к рассмотрению.

2 ноября стало известно, что рассмотрение бюджета снова перенесли - на 5 ноября.

5 ноября Рада проголосовала за проект госбюджета на 2021 год в первом чтении.

К проекту Государственного бюджета на 2021 год депутаты предложили 2451 поправку. С 12 по 15 октября Комитет ВРУ по вопросам бюджета должен был определить, какие из поправок будут учтены. Среди поддержанных комитетом - увеличение расходов на медицину. Комитет поручил правительству найти дополнительные 102 миллиарда гривен на программу медицинских гарантий и еще 7,7 миллиарда гривен на лекарства. Накануне из-за запланированных расходов возле парламента протестовали пациенты. Они назвали проект "бюджетом смерти" и подчеркивали, что на следующий год не заложено финансирование лечения ряда тяжелых заболеваний

16 октября Бюджетный комитет Рады не смог собраться для рассмотрения проекта бюджета. Явились только 11 из 18 членов комитета, то есть кворум не собрался. Срыв заседания официально объяснили техническими причинами.

Проект бюджета правительство представило парламенту 18 сентября. Министр финансов Сергей Марченко пояснил, что бюджет базируется на программе Кабмина и стратегических целях, определенных президентом. Министр считает, что запланированный на 2021 год бюджетный дефицит 6% ВВП является оправданным, умеренным и соответствует общемировым тенденциям.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон.