Рада объявила конкурс для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда

Повторный конкурс объявлен из-за того, что 6 ноября нардепы не поддержали ни одну кандидатуру.

Парламент объявил о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда и приема предложений от депутатских фракций и групп.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады.

Внефракционные депутаты также имеют право подавать предложения по кандидатам, если их группа не меньше количественного состав наименьшей депутатской группы.

"Депутатская фракция (депутатская группа), группа внефракционных народных депутатов представляет в течение тридцати календарных дней со дня объявления о начале приема предложений депутатских фракций (депутатских групп) в Комитет по вопросам правовой политики предложение относительно кандидата на должность судьи Конституционного Суда Украины вместе с заявлением лица, выразившего намерение занять пост судьи Конституционного Суда Украины, и документами, определенными частью четвертой статьи 12 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», а также другими документами, предусмотренными Законом Украины «О предотвращении коррупции» для проведения специальной проверки", - добавили в Верховной Раде.

Напомним, что Верховная Рада 6 ноября не смогла назначить судей КС по своей квоте. Рассматривались четыре кандидата - Юрий Павленко (от ОПЗЖ), Ольга Боднар-Петровская (от "Батькивщины"), Николай Сирый ("ЕС) и Наталья Денисенко ("Голос").

На рейтинговом голосовании за Боднар проголосовали 125 нардепов. За Денисенко - 38. За Павленко - 154. За Сирого - 97 голосов парламентариев.

Юрий Павленко был вынесен на голосование за назначение судьей. Его поддержали 100 парламентариев, решение не было принято.

Судьи по квоте Верховной Рады назначаются по следующему механизму: парламентские фракции после конкурса подают свои кандидатуры, которые обязаны пройти проверки. После этого кандидаты должны пройти собеседование с представителями профильного комитета, потом за их назначение голосуют в зале. На этот раз должны были назначить двух судей.