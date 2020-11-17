ОПОРА назвала самые распространенные нарушения на выборах 15 ноября

Во время второго тура местных выборов, состоявшегося 15 ноября в семи городах Украины, наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали 96 нарушений.

Об этом рассказала глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает Укринформ.

"В течение дня голосования нашими наблюдателями зафиксированы 96 инцидентов. 22 - это те, которые касаются недостаточно качественного материально-технического обеспечения непосредственно УИК, помещений для голосования. 7 инцидентов связаны с препятствованием со стороны членов избирательных комиссий работе наблюдателей, в том числе и сети ОПОРА. Также зафиксированы случаи выдачи бюллетеней без паспортов или без надлежащей проверки идентификации лица, получающего бюллетени", - сказала Айвазовская.

Отдельные инциденты, по ее словам, "имели признаки фотографирования избирательного бюллетеня", что, с одной стороны, объясняется желанием избирателей оставить себе на память результаты своего волеизъявления, но, с другой стороны, может свидетельствовать и о контролируемом голосовании.

"Таких случаев наблюдателями зафиксировано немного, но мы считаем, что об этом нужно говорить и активно реагировать, потому что фотографирование бюллетеней, возможно, и не несет большого общественного вреда, но может свидетельствовать о других более серьезных нарушениях", - заметила Айвазовская.

Кроме этого, по информации Айвазовской, наблюдатели также фиксировали нарушения процедур ведения протокола утреннего заседания о подсчете голосов. Речь идет о том, что протокол утреннего заседания не велся вовсе, или когда протокол о подсчете был подписан понедельником, хотя завершен процесс подсчета еще вечером в воскресенье. "Это связано с тем, что члены избирательных комиссий, которые подписывают протокол уже понедельником, получают компенсацию за свою работу за 2 дня, а не за один, если бы этот проток был подписан 15 ноября", - объяснила она.

В свою очередь старший аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев отметил, что, анализируя структуру и интенсивность нарушений в процессе голосования, значительных различий по сравнению с 25 октября наблюдатели не зафиксировали.

По его словам, во время второго тура также было небольшое количество непосредственной фальсификации результатов голосования. Такие инциденты зафиксированы на 0,76% избирательных участков.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в семи регионах Украины состоялся второй тур выборов городского головы: в Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Каменце-Подольском (Хмельницкая область), Одессе, Сумах и Херсоне.

По данным ОПОРЫ, явка избирателей 15 ноября составила только 24%.

В ЦИК рассчитывали, что введение карантина выходного дня не повлияет на проведение повторного голосования на местных выборах.